OSS, “ENTER THE KETTLE” è IL TITOLO DEL SECONDO ALBUM

Il progetto OSS, composto dal duo Paterson e dall’amico di vecchia data Fil Le Gonidec, ha annunciato il secondo album dal titolo “Enter The Kettle” in uscita il prossimo 15 ottobre via Orbscure Recordings (preordina qui) etichetta di Alex Paterson/The Orb.

Insieme all’annuncio, gli OSS hanno condiviso un nuovo singolo “Whippersnapper”.



“Originariamente noti come Orb Sound System” – si legge in passaggio della nota stampa – “i loro primi spettacoli spaziavano dal live al dj, tra pesanti selezioni reggae, dub e techno. Non potendo suonare nell’ultimo anno, i due hanno fatto un disco ed ora OSS sta per On Sum Shit”.

Ospiti di “Enter The Kettle” includono l’altra metà ufficiale di The Orb, Michael Rendall, oltre a Jan Wobble, Roger Eno e George Holt, i cui crediti includono Depeche Mode ed Erasure

Tracklist:

Northside

Whippersnapper – No Spped Limit – Digital Bicycle Clips

Southside

Wow Picasso – Disco Bombing – Delta River (bonus digital track) – Bad Bochüm

Strong Mans Variations Of A Camel Party