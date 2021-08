BAREZZI FESTIVAL A PARMA IN NOVEMBRE: I BIG SONO CARMEN CONSOLI, IOSONOUNCANE E FONTAINES DC

Il Barezzi Festval cala gli assi e piazza gli headliner di Mondi Lontanissimi, la quindicesima edizione del Festival che si terrà al Teatro Regio di Parma.

4 novembre: Carmen Consoli

5 novembre: IOSONOUNCANE

6 novembre: Fontaines D.C.

Il Festival, organizzato dalla Associazione culturale Luce in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio e la direzione artistica di Giovanni Sparano, vedrà la prevendita aperta su Vivaticket dal 3 agosto dalle 12.00.

Per Carmen Consoli i ticket sono anche su Ticketone, per i Fontaines D.C. anche su Ticketmaster

Come dicono gli organizzatori: “Il titolo scelto per l’edizione 2021 del festival si ispira alla lezione di Franco Battiat , un Maestro nel costruire ponti ed immaginare incontri tra musiche e culture, che hanno costellato la sua decennale carriera. Qualità, purezza, ricerca, innovazione, coraggio, indipendenza, è una sequenza scritta nel DNA del Barezzi Festival, la medesima che animava l’impareggiabile Franco Battiato, come ogni aspetto della sua vita terrena, appena conclusa, testimonia. Non a caso, fu grazie alla sua mano tesa che il Barezzi Festival mosse i primi, significativi, passi, consolidando la sua idea originaria: essere libero, indipendente, colto, desideroso di conoscenza e Bellezza. L’edizione 2021 non farà eccezione, anzi, confermerà pienamente la regola e, nell’anno della scomparsa di Franco Battiato, la sua viva e pulsante ispirazione sarà oltremodo evidente e illuminata.

Gli artisti scelti saranno avamposti di ricerca, dialogo tra generi e culture, precursori di nuovi percorsi o innovatori di quelli esistenti, coraggiosi, indipendenti e sfacciatamente originali, esattamente come fu Franco Battiato, esattamente come si prefigge di essere il Barezzi Festival. A quel grande artista che è stato e rimarrà, è dedicata questa nuova edizione, anno 2021. Per questo motivo, gli “headliner”, artisti principali in cartellone, lo omaggeranno, reinterpretando una sua canzone ed, in vario modo, tutti gli ospiti del festival, artisti emergenti ed addetti ai lavori, offriranno il proprio personale contributo alla sua memoria.”

Ricordiamo, inoltre, l’Anteprima Estiva del Barezzi a Marina di Eboli (Sa) il 4 settembre con I hate my village.

Per questo concerto prevendite aperte su Vivaticket Italia https://bit.ly/3AYFgPQ : 15€ (+ d.p). | 20€ la sera del concerto

Photo Credit: Daniel Topete