I LIBERTINES OSPITANO SUL LORO PALCO TERRY HALL PER UNA SPECIALE VERSIONE DI “GANGSTERS”

I Libertines sono stati raggiunti da Terry Hall (storica voce dei The Specials) durante il loro concerto a Coventry ieri sera (1 agosto) per eseguire “Gangsters” proprio dei The Specials (brano del 1979).

Lo spettacolo all’aperto ha avuto luogo come parte delle “Home Sessions” curate da Hall stesso per celebrare l’assegnazione a Coventry del titolo di ‘CittΓ della Cultura’ del Regno Unito dal 2021 al 2025.

I Libertines hanno poi celebrato lo show di Coventry come “molto speciale” sui social media e hanno ringraziato Hall per l’invito.

