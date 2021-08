LA CASA D’INFANZIA DI KURT COBAIN DIVENTA LUOGO DI INTERESSE STORICO

La casa ad Aberdeen, WA, dove Kurt Cobain ha passato gran parte della sua infanzia, dal 1968 al 1984, è stato dichiarato, dal Dipartimento di archeologia e conservazione storica dello stato di Washingto, sito di rilevanza storica.

Secondo il Rolling Stone, l’attuale proprietario Lee Bacon ha ristrutturato il fabbricato, costruito nel 1923, riportandolo al suo splendore vintage con l’intento di realizzare un progetto tributo alla vita e alla carriera di Kurt, arricchito da dettagli museali.

Bacon ha acquistato la casa 3 anni fa per 225.000 dollari coinvolgendo la sorella del cantante, Kim, nell’opera di riallestimento degli interni originali.

Nella casa oggi potete trovare arredamenti originali come un tavolo da pranzo, la classica vetrinetta con porcellane, il materasso dove dormire Kurt Cobain.

Come se non bastasse Bacon ha rilevato un edificio di circa 25.000 metri quadrati nel centro di Aberdeen con l’intento di creare un piccolo polo museale in onore del leader dei Nirvana.