GUARDA I LIMP BIZKIT CON FRED DURST DAL LOOK IMPROBABILE SUONARE LA NUOVA “DAD VIBES” A LOLLAPALOOZA

I Limp Bizkit hanno fatto debuttare l’inedito “Dad Vibes” durante l’ultima performance live andata in scena lo scorso weekend al Lollapalooza Festival.

Il pezzo è stato fatto suonare dall’impianto mentre Fred Durst, in un improbabile look che lo vedeva indossare una parrucca grigia ed enormi occhiali da sole rossi, distribuiva t-shirt al pubblico.

Questa canzone è qui solo per voi. E’ contenuta nel nuovo disco e si chiama “Dad Vibes” ha esclamato alla folla Durst.

Guarda la performance:

L’ultimo disco della band è datato 2011, “Gold Cobra”, mentre dell’atteso sesto album in studio in lavoro da tempo, “Stampede Of The Disco Elephants”, ancora non si vede traccia.