GUARDA IL VIDEO DI “PARALLEL KINGDOM”, IL NUOVO SINGOLO DI HAYDEN THORPE

A distanza di oltre due anni dal suo debutto solista, “Diviner”, il prossimo 15 ottobre, via Domino Recording Company, Hayden Thorpe pubblicherà il suo secondo LP, “Moondust For My Diamond”.

La produzione in technicolor di “Moondust For My Diamond” riunisce per la prima volta l’ex componente dei Wild Beasts con l’innovatore di culto Nathan Jenkins (“Bullion”) e il collaboratore di lunga data Richard Formby, con il mastering di Heba Kadry.

Thorpe ora condivide un nuovo singolo, “Parallel Kingdom” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Tom Haines.

Photo Credit: Jack Johnstone