GUIDED BY VOICES: ESCE A OTTOBRE IL SECONDO LP DEL 2021. ASCOLTA IL SINGOLO “MY (LIMITED) ENGAGEMENT”

Dopo aver pubblicato un nuovo LP, “Earth Man Blues”, lo scorso aprile (oltre al disco solista del frontman Robert Pollard come Cub Scout Bowling Pins a luglio), i Guided By Voices annunciano il loro secondo lavoro sulla lunga distanza del 2021 e trentaquattresimo in totale.

Il nuovo disco si chiamerà “It’s Not Them. It Couldn’t Be Them. It is Them!” (pre-order) e vedrà la luce il prossimo 22 ottobre via Rockathon Records.

Il primo estratto si chiama “My (Limited) Engagement” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Penso che sia una canzone incredibile”, dice il chitarrista Doug Gillard del loro nuovo pezzo.