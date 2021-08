THE REDS, PINKS AND PURPLES CONDIVIDE DUE NUOVI BRANI

Dopo aver realizzato il suo secondo LP, “Uncommon Weather“, The Reds, Pinks And Purples ritorna con due brani inediti.

Glenn Donaldson, già componente di Skygreen Leopards e The Art Museums e titolare di questo progetto, ha infatti condiviso due deliziosi nuovi pezzi, “Leave It All Behind” e “Can’t Stop The World From Going By”, che potete ascoltare qui sotto.