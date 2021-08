THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE & I AM NO LONGER AFRAID TO DIE: IL QUARTO ALBUM ESCE A OTTOBRE

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die hanno annunciato i dettagli del loro quarto LP, “Illusory Walls” (pre-order), in uscita, via Epitaph Records, in formato digitale il prossimo 8 ottobre (il formato fisico arriverà invece il 3 dicembre) a distanza di quattro anni dal precedente “Always Foreign“.

Le 11 canzoni di “Illusory Walls” prendono il titolo da un elemento del videogioco Dark Souls del 2011 che, come spiega il cantante/chitarrista David F. Bello, “si riferisce a una superficie nascosta che sembra impedire l’ingresso, ma dopo l’ispezione non è altro che un’illusione visiva.”

“Invading The World Of The Guilty As A Spirit Of Vengeance” – il cui titolo è un altro riferimento a Dark Souls – è il primo singolo estratto da questo nuovo disco. Nel game è il titolo di una meccanica di gioco in cui il giocatore deve cercare vendetta su un personaggio per aver compromesso la propria base di partenza, mentre il testo della canzone mette in discussione il continuo dominio aziendale su tutti gli aspetti della nostra vita.

“Illusory Walls” Tracklist:

1. Afraid To Die

2. Queen Sophie For President

3. Invading The World Of The Guilty As A Spirit Of Vengeance

4. Blank // Drone

5. We Saw Birds Through The Hole In The Ceiling

6. Died In The Prison Of The Holy Office

7. Your Brain Is A Rubbermaid

8. Blank // Worker

9. Trouble

10. Infinite Josh

11. Fewer Afraid