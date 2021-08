VIDEO: AVA CARLYLE

Se leggendo il cognome dell’artista protagonista del nostro, come sempre prezioso, Brand New vi viene in mente il collegamento con quel Robert Carlyle personaggio di culto in pellicole altrettanto iconiche come Trainspotting e Full Monty, sappiate che ci avete preso: Ava Carlyle ne è proprio la figlia. Non solo, c’è il padre Robert in persona dietro la telecamera per il video che accompagna quest’esordio, col supporto di J. Fender degli Afflecks Palace in cabina di produzione.

“Fading (Swim Deep)” è un folk acustico intimo, emozionale e delicato, che mette in mostra un talento tutto da scoprire per la giovane scozzese: ascoltare per credere.

Ne vogliamo assolutamente tornare a parlare!

