ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI GLOK PROGETTO DI ANDY BELL

Esce il prossimo 1° ottobre “Pattern Recognition” debut album di Glok nuova creatura musicale di Andy Bell chitarrista storico dei Ride.

Dopo il primo singolo svelato a fine giugno, “Maintaining The Machine” si avvaleva del basso di Simone Marie Butler (Primal Scream) e vocals di Sinead O’Brien, è ora il turno di ascoltare un nuovo estratto dal titolo “Closer (to the Edit)”.

Così Bell definisce questo nuovo progetto:

GLOK è tutto un tira e molla, all’interno della mia musica, tra elettronica e psych…

Ascolta “Closer (to the Edit)”:

