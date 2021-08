“FUN HOUSE” è IL TERZO LP DI HAND HABITS. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “AQUAMARINE”

A distanza di oltre due anni e mezzo dal suo sophomore, “Placeholder“, Hand Habits ritornerà il prossimo 22 ottobre con un nuovo LP, “Fun House” (pre-order), che verrà realizzato dalla Saddle Creek.

Il nuovo album, che è stato prodotto da Sasami, porta Meg Duffy su nuovi territori: “Ho sentito un enorme cambiamento nel modo in cui vedevo il mondo e vedevo me stessa, muovendomi attraverso certi schemi emotivi e schemi comportamentali e facendoli davvero a pezzi”, dice la musicista dello stato di New York. “Sasami mi ha permesso di occupare molti spazi sonori diversi e mi ha sfidato a ripensare a questi limiti che avevo sulla mia identità. Non mi permettevo di entrare in certi ruoli a causa della piccola scatola in cui mi stavo mettendo in base a tutte queste false narrazioni che ero arrivata a credere su me stessa. Penso che questo coincida anche con la mia identità trans, perché gran parte di quel viaggio per me è stato davvero combattere contro ciò che non mi è ‘permesso’ di essere.”

Il primo esempio è l’electro-pop del nuovo singolo “Aquamarine”: “Quella che originariamente era iniziata come una ballata acustica arrangiata in modo minimale, si è evoluta nella storia di alcuni eventi della vita, ciò che informa la mia identità, il silenzio nelle domande lasciate senza risposta che diventano la forma della comprensione di chi sono”, afferma la Duffy. “Il mio obiettivo era quello di nascondere alcuni dei pericoli della mortalità (dal punto di vista dei testi) in un panorama musicale che non richiedesse all’ascoltatore una grande quantità di pazienza, per portare il dolore nel club metaforico.”

“Fun House” Tracklist:

1. More Than Love

2. Aquamarine

3. Just to Hear You (feat. Perfume Genius)

4. No Difference

5. Graves

6. False Start

7. Clean Air

8. Concrete & Feathers

9. The Answer

10. Gold/Rust

11. Control