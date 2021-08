LADY GAGA E TONY BENNETT ANCORA INSIEME PER UN DISCO DI COVER DI COLE PORTER

Lady Gaga e Tony Bennett hanno condiviso i dettagli del loro prossimo album di cover di Cole Porter “Love for Sale” e hanno svelato la loro versione di “I Get a Kick Out of You”.

“I Get a Kick Out of You” è il primo assaggio del secondo disco che segna la collaborazione tra Gaga e Bennett che segue “Cheek to Cheek” del 2014. Proprio ieri Bennett ha festeggiato il suo 95° compleanno.

“Love for Sale” vedrà Bennett e Gaga cantare composizioni di Cole Porter sia da soli che insieme.

Tracklist:

It’s De-Lovely

Night and Day

Love for Sale

Do I Love You

I Concentrate on You

I Get a Kick Out of You

So In Love

Let’s Do It

Just One of Those Things

Dream Dancing

L’album è stato registrato agli Electric Lady Studios di New York, e secondo Pitchfork, a Bennett era già stato diagnosticato il morbo di Alzheimer (che è stato rivelato dalla famiglia di Bennett a febbraio) durante la fase di registrazione. L’album sarà l’ultima uscita in studio di Bennett.