PUBLIC SERVICE BROADCASTING: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “BLUE HEAVEN”

I Public Service Broadcasting hanno condiviso il prossimo brano dal loro imminente album “Bright Magic”.

“Blue Heaven” (che vede la partecipazione di Andreya Casablanca) è stata ispirata da Marlene Dietrich: “Il testo evidenzia il suo potere di manipolazione, la sua ambizione, il suo coraggio e la sua mancanza di compromessi su questioni vitali. Il brano prende il nome dal numero jazz My Blue Heaven, che lei cantava regolarmente e che diceva di averla fatta sognare, per la prima volta, in America“.

Il nuovo album avrà questo tema berlinese per tutta la sua durata, disposta nel corso di tre parti intitolate Building A City / Building A Myth / Bright Magic.