SOLARIS Io Non Trovo In Lui Nessuna Colpa [ Bronson – 2021 ]

Nuova musica in casa Solaris, gruppo romagnolo che per i due brani del nuovo EP “Io Non Trovo In Lui Nessuna Colpa” uscito il ventidue luglio su etichetta Bronson fa squadra con alcuni pesi massimi della scena italiana come Paolo Raineri e Francesco Bucci in arte Ottone Pesante ai fiati e Nicola Manzan (Bologna Violenta, Ronin) agli archi.

Tre fuori quota che arricchiscono e completano il suono creato da Alberto Casadei (voce e chitarra) Paride Placuzzi (chitarra) Lorenzo Bartoli (basso) e Alan Casali (batteria) già autori di un EP (“L’Orizzonte Degli Eventi” del 2017) e dell’album d’esordio “Un Paese Di Musichette Mentre Fuori C’è La Morte” l’anno scorso.

Due brani in quindici minuti caustici e arrembanti trascinati dal singolo “Marcho” dedicato a Marco Bedini in arte Marcho Gronge, frontman della band electro-punk Gronge, un omaggio tiratissimo che mette sullo stesso piano echi stoner, post rock, metal senza trascurare un buon gusto per melodie aggressive e un certo ermetismo nei testi.

Molto più diretto il secondo pezzo “0050AA” vero e proprio canto di protesta contro, parole dei Solaris, “certe persone che si sono ‘lavate le mani’ anziché prendere posizione per difendere le categorie più colpite dalle conseguenze della pandemia”.

Importante anche l’apporto di Andrea Cola (Sunday Morning) che ha mixato e registrato entrambi i brani, scaturiti dalla rabbia, dalla frustrazione di non poter suonare dal vivo, frutto di una collaborazione a distanza che non sente la lontananza e rappresenta un passo avanti per il promettente futuro del quartetto.