TOM MORELLO NUOVO ALBUM “THE ATLAS UNDERGROUND FIRE”: ASCOLTA LA COVER DI “HIGHWAY TO HELL” INSIEME A BRUCE SPRINGSTEEN ED EDDIE VEDDER

Il grande chitarrista di Harlem dott. Tom Morello, ha annunciato oggi il suo nuovo progetto musicale “The Atlas Underground Fire” in uscita il prossimo 15 ottobre per la label indipendente di New York Mom+Pop Music e che fa seguito al disco del 2018 “The Atlas Underground”.

Intanto, in occasione dell’annuncio, Morello ha rilasciato la cover di “Highway To Hell”, famoso brano degli AC/DC, inciso insieme a Eddie Vedder e Bruce Springsteen.

A proposito del brano, Morello ha detto: “La nostra versione di Highway to Hell rende omaggio agli AC/DC ma con Bruce Springsteen ed Eddie Vedder abbiamo portato questa leggendaria canzone nel futuro“. Una delle più grandi canzoni rock’n’roll di tutti i tempi cantata da due dei più grandi cantanti rock’n’roll di tutti i tempi”.

Oltre ai tre artisti, il nuovo disco vede la collaborazione, tra gli altri, di Bring Me the Horizon, Phantogram, Damian Marley e Chris Stapleton.

Tracklist “The Atlas Underground Fire“:

1. Harlem Hellfighter

2. Highway To Hell (con Bruce Springsteen e Eddie Vedder)

3. Let’s Get The Party Started (con i BRING ME THE HORIZON)

4. Driving To Texas (con Phantogram)

5. The War Inside (con Chris Stapleton)

6. Hold The Line (con grandson)

7. Naraka (con Mike Posner)

8. The Achilles List (con Damian Marley)

9. Night Witch (con phem)

10. Charmed I’m Sure (con Protohype)

11. Save Our Souls (con Dennis Lyxzén dei REFUSED)

12. On The Shore Of Eternity (con Sama’ Abdulhadi)