TRACK: DUMMY

E’ iniziata la marcia di avvicinamento dei favolosi Dummy all’album “Mandatory Enjoyment”, atteso per ottobre.

La band di Los Angeles, dopo aver pubblicato due EP su cassetta nel 2020, è quindi pronta ad esordire su etichetta Trouble in Mind Records. Conosciamo bene lo stile visionario e suggestivo di questa adorabile band che si muove tanto sonica quanto celestiale e minimale: influenzati dal melodicismo degli anni ’60, dal noise pop inglese degli anni ’90 così come dallo spiritual jazz, dalla new age giapponese e dal minimalismo italiano i nostri Dummy sono davvero pronti a fare il botto.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il singolo “Daffodils” è quel viatico che ci fa ben sperare. La canzone è accattivante e incalzante, come se gli Stereolab avessero deciso di fareentrare nel loro spettro sonoro lo shoegaze. Siamo già in trepidante attesa!

Mandatory Enjoyment by Dummy

