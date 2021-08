ASCOLTA LA FRIZZANTE “HANDSHAKE AGREEMENT”, NUOVO SINGOLO DEI WE ARE SCIENTISTS

Dopo l’annuncio del nuovo album e del tour, i We Are Scientists piazzano un altro allettante assaggio del nuovo disco “Huffy”, atteso l’8 ottobre. La nuova traccia prende di mira i social e come molti dei suoi utenti perdano la testa quando si impegnano negli infiniti litigi online.

Il cantante e chitarrista Keith Murray spiega: “Vi siete mai trovati nel mezzo di una discussione appassionata sulla politica o l’arte o se le persone dovrebbero mai indossare cappelli (no, non dovrebbero, a meno che non faccia molto freddo), e improvvisamente vi rendete conto che, in qualche modo, state facendo una difesa disperata per una posizione in cui non credete veramente, o su cui avete ben poca informazione reale? Purtroppo, mi trovo troppo spesso in questa posizione. È una cattiva abitudine e ci sto lavorando. Per favore lasciatemi usare questo momento per scusarmi con i miei compagni di band, con mia moglie, con chiunque abbia mai parlato con me dopo due birre. Potrei entrare nel merito di come, per quanto ne so, i social media abbiano ridotto la conversazione pubblica a questa specie di dialogo, dove tutto è poco creduto ma doppiamente appassionato, ma, siamo onesti, nessuno vuole sentire la già ovvia teoria social da un chitarrista. Vi basti sapere che Handshake Agreement è la mia canzone su Twitter“.