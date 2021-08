DURAN DURAN + CHAI: ASCOLTA “MORE JOY” IL NUOVO SINGOLO DELLA BAND DI BIRMINGHAM

Chi ci segue sa che per le Chai non abbiamo mai usato grandi iperbole, semplicemente non sono una band che riteniamo meritevole di tutto il clamore che le circonda. Sui Duran Duran la pensiamo in maniera diversa. Sta di fatto che il nuovo singolo dello storico gruppo inglese vede proprio la partecipazione del quartetto di Nagoya.

“More Joy”, al di là di piacevoli rimandi ai tempi d’oro degli anni ’80 è senza infamia e senza lode. Il singolo precedente era di tutt’altra pasta. “Future Past”, il nuovo album dei Duran Duran uscirà il 22 ottobre