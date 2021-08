GUARDA IL VIDEO DI “HERE ON EARTH”, IL NUOVO SINGOLO DAL QUARTO LP DELLE LA LUZ

Come vi abbiamo annunciato qualche settimana fa, le La Luz pubblicheranno il loro omonimo quarto album il prossimo 22 ottobre via Hardly Art.

Per aiutare a formare il successore di “Floating Features” (2018), la band surf-pop di Seattle ha trovato uno spirito affine nel produttore Adrian Younge. Noto principalmente per aver lavorato con artisti hip-hop, soul e jazz, Younge ha visto nelle La Luz una parentela musicale che trascendeva il genere. “Entrambi creiamo musica con lo stesso atteggiamento ed è questo che amo di loro”, dice. “Non hanno mai paura di rischiare e il loro stile è accattivante. Non lavoro con molte band, ma amo rischiare con persone che condividono la stessa visione. Entrambi amiamo essere noi stessi ed è stato un onore lavorare con loro”. L’album è stato registrato al Linear Labs Studio di Los Angeles.

Ora arriva anche il nuovo singolo, “Here On Earth” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla frontwoman Shana Cleveland insieme a Will Sprott.

“Siamo così felici di far ascoltare al mondo questa ninna nanna western. Questa è probabilmente la canzone d’amore più pura e sfacciata che abbiamo mai registrato”, scrive il gruppo statunitense sui suoi canali social.

Photo Credit: Pooneh Ghana