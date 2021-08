ASCOLTA “ALONE STAR” IL NUOVO SINGOLO DEI THE VACCINES

Il quinto album “Back In Love City” è in arrivo il 10 settembre, stiamo ovviamente parlando dei The Vaccines che ci danno l’ultimo assaggio di ciò che ci aspetta, condividendo il nuovo singolo “Alone Star”.

Il brano è accompagnato da un video girato dal regista messicano Santiago Arriaga. Justin Young dice: “Volevamo che il video di ‘Alone Star’ fosse di speranza, catturando il momento in cui ti rendi conto che non tutto è perduto. Chiunque abbia guidato attraverso il deserto fino a Las Vegas conoscerà i casinò lungo la strada che iniziano a spuntare e a illuminare le autostrade quando si arriva in Nevada. Questo motel è esattamente lo stesso tipo di istituzione, che esiste all’ombra di Love City, dove si possono trovare sentimenti di ogni tipo se si cerca bene. Il Messico è uno dei nostri posti preferiti al mondo e un luogo dal carattere intenso, letteralmente a pochi metri da dove abbiamo registrato questa canzone, quindi ci è sembrato il luogo perfetto per i nostri protagonisti per trovare quello che stavano cercando…“