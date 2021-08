SCAMBIO DI REMIX TRA I CHVRCHES E IL MITICO JOHN CARPENTER: ASCOLTA IL RISULTATO

I Chvrches hanno collaborato con il leggendario regista di film horror John Carpenter per un paio di remix.

Carpenter, che non ha certo bisogno di presentazioni sia in ambito musicale che cinematografico, ha fatto il suo lavoro di remix sul recente singolo del trio “Good Girls” tratto dal loro prossimo album, “Screen Violence”, mentre i Chvrches hanno restituito il favore e remixato “Turning The Bones”, tratta dall’album “Lost Themes III: Alive After Death“.

Lauren Mayberry ha detto: “Come fan dell’horror, sappiamo che John Carpenter ne è il padrino, quindi siamo così eccitati di poter lavorare con lui in qualsiasi modo. I suoi film e la sua musica sono stati così importanti per noi nel corso degli anni e senza le storie che ha creato non sono sicura che il concetto di ‘Screen Violence’ (e le narrazioni femminili all’interno dell’album) esisterebbero nel modo in cui esistono. In ogni album otteniamo dei “remix”, ma visti i temi di questo disco, abbiamo avuto l’idea che forse potevamo far reimmaginare una canzone da un compositore che ha lavorato in quell’universo cinematografico. John era in cima alla nostra lista dei desideri ma non abbiamo mai davvero pensato che avrebbe risposto, per non parlare del fatto che avrebbe rimandato qualcosa di meglio dell’originale“.

Carpenter ha aggiunto: “I Chvrches ci hanno contattato attraverso il nostro tour manager, chiedendoci se fossimo interessati a remixare una delle loro canzoni per il loro prossimo album. Ci hanno mandato tre o quattro tracce da ascoltare e decidere quale volevamo remixare, e siamo partiti da lì. Abbiamo scelto quel brano perché ci siamo collegati di più e sentivamo che si sarebbe adattato meglio al nostro stile. Dopo aver finito il nostro remix, abbiamo chiesto loro se potevano anche remixare una delle nostre canzoni in cambio e hanno pensato che fosse una grande idea“.

Entrambi i remix usciranno anche su vinile 7” il 10 dicembre e possono essere pre-ordinati già ora.