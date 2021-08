TRACK: BASEMENT REVOLVER

Conosciamo bene i Basement Revolver, che già altre volte sono stati ospitati dalle nostre pagine. La band, causa lo stop dovuto alla pandemia, ha avuto il tempo per concentrarsi su “Embody”, il nuovo album che, come ci dicono le note stampa si porrà domande sull’identità, la fede, la malattia mentale e la sessualità.

“Skin”, il primo singolo che anticipa l’album, è un piccolo climax ascendente che si muove a lenta combustione, lavorando sull’aspetto della consapevolezza di sé, visto che parla della difficoltà di accettare il proprio corpo.

La canzone è caratterizzata da questo basso penetrante e una chitarra sporca in sottofondo in apertura. Ci si potrebbe aspettare qualcosa di rumoroso e invece ecco che la linea guida principale è data dalla tasiera,c he disegna una traccia malinconica. Il ritmo è basso e la band si muove elegante e raffinata nel suo dream-pop forse come non mai. Un gran nbel biglietto da visita per il nuovo album!

Listen & Follow

Basement Revolver: Facebook