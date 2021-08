TRACK: NOTHING IN COMMON

TRACK: NOTHING IN COMMON Dent

Chi si rivede! “Dent” è il primo singolo dell’album di debutto della band di Stoccolma Nothing In Common il cui titolo sarà “Trips Around The Sun”. I Nothing In Common sono composti da Alice Edstrom, Bo Bjorkman e Pelle Sundin e qui su IFB abbiamo giò acceso i riflettori sulla loro dolcezza indie-pop.

“Dent”, come dicono le note stamp, si presenta come una ninnananna amorosa per chi sa cosa vuol dire essere intrappolato nei gorghi di una relazione unilaterale. La voce della cantante Alice Edstrom si intreccia in modo dolce e perfetto con le melodie eteree della chitarra di Pelle Sundin, mentre il batterista Bo Bjorkman segna quel ritmo costante che si deve seguire quando si cerca di superare una relazione persa.

Malinconia e carezze per l’anima, i Nothing In Common dimostrano di essere fortemente empatici fin dal primo ascolto. Si muovono morbidi e sinuosi, con una capacità melodica altissima. Un pezzo che ci lascia senza fiato.

“Trips Around The Sun” uscirà in autunno e l’attesa è decisamente alta!

