VIOLENT FEMMES, ANNUNCIATA LA RISTAMPA PER I TRENTENNALE DI “WHY DO BIRDS SING?”

I padri del folk-rock statunitense dei Violent Femmes, in occasione del trentesimo anniversario il prossimo 8 ottobre, hanno annunciato la ristampa del loro celebre album del 1991 “Why Do Birds Sing?” che, peraltro, segnò l’ultimo album con il batterista originario Victor DeLorenzo.

La Craft Recordings, detentrice del catalogo, proporrà per il trentennale una ristampa deluxe su doppio CD e formati digitali con audio appena rimasterizzato, una raccolta di materiale inedito ed il concerto completo al The Boathouse a Norfolk, VA, del 1991 pubblicato per la prima volta in formato audio (precedentemente disponibile solo come parte della collezione di DVD della band del 2005, “Permanent Record: Live & Otherwise”). L’edizione CD offre anche nuove note di copertina dell’acclamato cantautore e giornalista Jeff Slate, che ha parlato in modo approfondito con i membri fondatori Gordon Gano e Brian Ritchie sulla realizzazione dell’album.

Ascolta di seguito la bonus track inedita “Me and You”.



Il CD pieno di bonus e le edizioni digitali offrono le prime versioni di canzoni che sono finite negli album successivi, tra cui una versione ridotta di “Color Me Once”, così come le riprese originali di “4 Seasons” e “Breaking Up” dal l’album del 1994 della band, New Times. A completare il materiale inedito c’è un mix alternativo della canzone “American Music”. È incluso anche “Dance MF Dance!”, che è stato originariamente rilasciato come lato B a livello internazionale.