GUARDA ANNA B SAVAGE SUONARE TRE CANZONI PER “TINY DESK (HOME) CONCERT”

A fine gennaio è arrivato, via City Slang, l’atteso debutto full-length di Anna B Savage, “A Common Turn“, che – a nostro avviso – è uno dei migliori album di quest’anno.

La musicista di stanza a Londra recentemente ha suonato per la serie di NPR, “Tiny Desk (Home) Concert” e qui sotto potete vedere la sua suggestiva performance, registrata sulla costa occidentale dell’Irlanda.

Insieme al bellissimo singolo “Corncrakes”, potete ascoltare l’inedita “Since We Broke Up” e “One”, un brano estratto dal suo primo EP uscito nel 2015.

Da non perdere il suo live al Circolo Della Musica di Rivoli (TO) previsto per mercoledì 3 novembre!