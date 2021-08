“JIMI & STAN” è IL NUOVO SINGOLO DI STRAND OF OAKS

Il prossimo 1° ottobre, via Galacticana Records / Thirty Tigers, Strand Of Oaks pubblicherà il suo settimo album, “In Heaven”, che arriva a due anni e mezzo di distanza dal precedente, “Erasedland”.

Il disco è stato registrato lo scorso autunno insieme a David Ratterman, che suona anche la batteria e vede la partecipazione di Carl Broemel e Bo Koster dei My Morning Jacket, mentre James Jha degli Smashing Pumpkins suona la chitarra e canta in “Easter”.

“”In Heaven” è stato creato con tanto amore e la mia più grande speranza è che si connetta con le persone e fornisca uno spazio momentaneo per la riflessione, la gioia, la catarsi e qualsiasi altra cosa qualcuno possa cercare nella propria vita”, afferma Timothy Showalter, titolare del progetto. “La musica è magia e mi sento la persona più fortunata al mondo per avere il permesso di condividerla.”

Dopo aver condiviso “Galacticana” il mese scorso, ora il musicista nativo dell’Indiana, ma di stanza in Texas rilascia un nuovo singolo, “Jimi & Stan”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Spiega Timothy: “Il mio più dolce amico/gatto Stan è tristemente scomparso. E l’unico modo in cui potevo descrivere il mio amore per lui era immaginare Stan e Jimi Hendrix che stavano insieme in paradiso sorridendo e andando agli spettacoli e passando dei bei momenti.”

Photo Credit: BK (CC BY 2.0)