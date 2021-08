SI RIVEDE AIMEE MANN CHE A NOVEMBRE PUBBLICHERà IL NUOVO ALBUM: ECCO IL SINGOLO “SUICIDE IS MURDER”

Sempre un piacere ritrovare Aimee Mann, che ha appena annunciato un nuovo album. Si chiama “Queens of the Summer Hotel” e uscirà il 5 novembre tramite la sua etichetta SuperEgo. “Suicide Is Murder” è il primo apripista.

Secondo un comunicato stampa, l’album consiste in “un ciclo di canzoni basate sulla musica che la Mann ha scritto per lo spettacolo Girl, Interrupted“. Orchestrato dal suo collaboratore di lunga data Paul Bryan il disco sarà il seguito di “Mental Illness” del 2017.

I pre-ordini per “Queens of the Summer Hotel” sono già attivi sul sito della Mann.

Tracklist:

1. You Fall

2. Robert Lowell and Sylvia Plath

3. Give Me Fifteen

4. At the Frick Museum

5. Home by Now

6. Checks

7. Little Chameleon

8. You Don’t Have the Room

9. Suicide Is Murder

10. You Could Have Been a Roosevelt

11. Burn It Out

12. In Mexico

13. Check (Reprise)

14. You’re Lost

15. I See You