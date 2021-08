SI RIVEDONO I THE JADED HEARTS CLUB CON UN NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “DO I LOVE YOU (INDEED I DO)”

Il supergruppo The Jaded Hearts Club è tornato con un nuovo singolo, “Do I Love You (Indeed I Do)”. Il brano segna il primo materiale nuovo che la band, composta da Miles Kane, Nic Cester dei Jet, Graham Coxon, Matt Bellamy dei Muse e Sean Payne dei The Zutons, ha pubblicato dal loro album di debutto del 2020 “You’ve Always Been Here“.

La canzone venne originariamente registrata da Frank Wilson nel 1965 e sarebbe dovuta essere pubblicata dalla Tamla Motown, ma il boss dell’etichetta Berry Gordy cambiò idea.

Quasi tutte le copie del singolo di Wilson vennero distrutte e quelle rimaste sono diventate estremamente preziose. Nel 2018, Jack White ha ristampato il singolo per il Record Store Day attraverso la sua etichetta Third Man Records.

“La storia dietro Frank Wilson e come questo capolavoro è stato fatto e perso è affascinante di per sé“, ha detto Cester in un comunicato stampa. “È fantastico avere la possibilità di riportare in vita questa canzone, sembra così semplice ma c’è così tanto talento nella registrazione originale. È un classico assoluto del Northern Soul – un ritmo carico, musica soul underground a tempo veloce“.