GUARDA KELE OKEREKE RIFARE, IN VERSIONE SOLISTA, “THIS MODERN LOVE” DEI BLOC PARTY

Il nuovo album da solista – il suo quarto, fino ad oggi – “The Waves Pt. 1” è uscito da poco, stiamo parlando ovviamente di Kele Okereke, leader dei Bloc Party ma che spesso non disdegna puntate come solista.

Impossibilitato ad andare in tour a causa della pandemia, ha recentemente organizzato uno speciale live-stream; uno spettacolo unico, girato nell’East London, con ottime performance delle canzoni del suo nuovo LP, insieme ad alcuni pezzi speciali. Uno di questi è la rivisitazione di “This Modern Love”, un classico dall’ album di debutto dei Bloc Party, “Silent Alarm”.

Kele esegue la canzone interamente da solo: chitarra, amplificatore e la sua voce. Molto suggestiva.