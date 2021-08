IL QUARTO ALBUM DI CHARLOTTE CORNFIELD ESCE A FINE OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “HEADLINES”

A distanza di due anni e mezzo dal suo terzo LP, “The Shape Of Your Names”, Charlotte Cornfield torna con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Highs In The Minuses” (pre-order), in uscita il prossimo 29 ottobre via Polyvinyl / Double Double Whammy.

La musicista di stanza in Quebec lo ha registrato all’Hotel2Tango di Montreal insieme al produttore Howard Bilerman (Arcade Fire, Leonard Cohen) ed è stata aiutata, tra gli altri da Liam O’Neill (batteria, percussioni) dei Suuns e da Alexandra Levy (ovvero Ada Lea) al basso.

Il primo singolo si chiama “Headlines” ed è accompagnato da un video diretto da Adrienne McLaren Devenyi.

“Volevo esprimere la gioia di vedere le persone, di quelle piccole interazioni che accadono durante il giorno che mi sono mancate così tanto nell’ultimo anno e mezzo”, dice la canadese del suo nuovo brano.

“Highs In The Minuses” Tracklist:

1. Skateboarding By The Lake

2. Headlines

3. Pac-Man

4. 21

5. Black Tattoo

6. Blame Myself

7. Out Of The Country

8. Drunk For You

9. Partner In Crime

10. Modern Medicine

11. Destroy Me