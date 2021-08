SARà ERLEND ØYE A SOSTITUIRE ARLO PARKS AL TODAYS FESTIVAL

Come forse già saprete poche settimane fa Arlo Parks, nonostante sia già completamente vaccinata, ha annunciato di aver contratto il Covid-19.

La giovane musicista inglese ha ora comunicato che – a causa del virus – non sarà presente al TOdays di Torino, dove avrebbe dovuto suonare domenica 29 agosto.

Al suo posto gli organizzatori del festival piemontese hanno già trovato un sostituto di elevato spessore, ovvero Erlend Øye, metà dei Kings Of Convenience, che si esibirà insieme al gruppo siciliano La Comitiva (composto da Marco Castello, Stefano Ortisi e Luigi Orofino) sul palco dello Spazio 211 nella città della Mole Antonelliana.

Vi ricordiamo che i biglietti per giovedì 26, venerdì 27 e domenicaa 29 sono ancora disponibili su ‘Ticketone.it‘, mentre quelli per sabato 28 e gli abbonamenti per l’intero festival sono sold-out.

