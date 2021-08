A FINE OTTOBRE IL TERZO ALBUM DI SAM EVIAN. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “KNOCK KNOCK”

A distanza di oltre tre anni dal suo sophomore, “You, Forever“, Sam Evian ritorna con un nuovo LP, “Time To Melt” (pre-order), in uscita il prossimo 29 ottobre via Fat Possum Records.

L’album è stato concepito al Flying Cloud Recording, lo studio di proprietà dello stesso Sam che si trova nelle Catskill Mountains, New York e si ispira a dischi che uniscono il personale e il politico come “What’s Going On” di Marvin Gaye.

La press-release ci spiega che “quell’ambiente riflessivo e rilassante ha plasmato “Time to Melt”, un insieme luminoso di gemme pop profondamente psichedeliche e una testimonianza della vita e della saggezza che si trovano quando ti concedi la misericordia dello spazio.”

Il nuovo singolo del musicista statunitense si chiama “Knock Knock” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Josh Goleman.

“”Knock Knock” è una canzone di commiserazione”, dice Sam. “È una conversazione con mio fratello e con chiunque altro con una coscienza. Parliamo molto della piccola città nella Carolina del Nord orientale in cui siamo cresciuti e del motivo per cui ce ne siamo andati. Crescendo abbiamo visto molto razzismo, violenza, povertà, disparità, ignoranza…tutto non così nascosto sotto un velo di ospitalità meridionale e credenze dogmatiche. Un anno dopo l’omicidio di George Floyd spero che riusciremo a mantenere viva la conversazione. Il velo è sollevato perché tutti lo vedano. Bussa bussa: chi c’è? Un’America distrutta.”

“Time To Melt” Tracklist:

1. Freezee Pops

2. Dream Free (feat. Hannah Cohen)

3. Time To Melt

4. Knock Knock

5. Arnolds Place

6. Sunshine

7. Never Know

8. Lonely Days

9. Easy To Love

10. 999 Free

11. Around It Goes