Sempre un piacere ritrovare i sudcoreani Say Sue Me, tornati con un nuovo brano, “So Tender”. La band ha pubblicato il suo ultimo album “We Were Together” nel 2018. La nuova canzone è stata scritta come tema di apertura del nuovo K-drama di Netflix, “Nevertheless”. Il brano è una dolcissima ballata che, a un certo punto trova anche una chitarra più ruvida a mettere le cose bene in chiaro.