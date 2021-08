EP: JAKUZI

Dopo oltre due anni dal loro secondo album, “Hati Payi”, gli Jakuzi tornano a dare loro notizie con un nuovo EP di due pezzi, “Açık Bir Yara”.

Il gruppo di Istanbul vuole usare il suo nuovo EP come un modo per affrontare il cambiamento globale dei bisogni, nonché il cambiamento delle nostre priorità emotive personali e i nostri sforzi per riconsiderare la vita, che sono tutti venuti alla luce negli ultimi 18 mesi.

Espandendo questo il frontman Kutay Soyocac ha dichiarato: “Abbiamo aspettato a realizzare queste canzoni poiché non potevamo prevedere quale sarebbe stato il futuro nel periodo di pandemia. Poi ci siamo resi conto di come casualmente due canzoni scritte prima della pandemia si adattassero al nostro stato d’animo attuale. Volevamo pubblicare le nostre produzioni perché crediamo che siano le pietre miliari dei periodi della nostra vita prima del terzo album, volevamo che fosse un promemoria che riflettesse questo periodo.”

La title-track “Açık Bir Yara” è un brano synth-wave dai toni dark e riflessivi, mentre il singolo “Hiç Işık Yok”, sempre piuttosto cupo, viene supportato dalle percussioni che spingono il ritmo verso l’alto: esperimenti sonori oscuri e interessanti!

Listen & Follow

Yakuzi: Bandcamp