FINNEAS, ANNUNCIATO L’ALBUM D’ESORDIO “OPTIMIST”, IN USCITA AD OTTOBRE

FINNEAS, produttore vincitore di ben otto Grammy Award nonché fratello maggiore della talentuosa Billie Eilish, ha annunciato in suo debutto da solista, “Optimist”, in uscita il prossimo 15 ottobre via Interscope.

Insieme all’annuncio, il musicista statunitense ha condiviso il suo primo singolo estratto dall’album,”A Concert Six Months From Now”, accompagnato da un videoclip.

“Optimist” tracklisting:

1. A Concert Six Months From Now

2. The Kids Are All Dying

3. Happy Now

4. Only A Lifetime

5. The 90s

6. Love Is Pain

7. Peaches Etude

8. Hurt Locker

9. Medieval

10. Someone Else’s Star

11. Around My Neck

12. What They’ll Say About Us

13. How It Ends