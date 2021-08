I BRITISH SEA POWER ACCORCIANO IL NOME IN SEA POWER E ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM

I British Sea Power hanno deciso di accorciare il loro nome semplicemente in Sea Power e, allo stesso tempo, hanno annunciato i dettagli del loro ottavo album (a cui si devono aggiungere anche quattro soundtrack), “Everything Was Forever” (pre-order), in uscita il prossimo 22 febbraio via Golden Chariot Records a distanza di quasi cinque anni dal precedente, “Let The Dancers Inherit The Party”.

Per quanto riguarda il cambio di nome la band inglese stava pensando da anni di cambiarlo. È diventato chiaro che è possibile fraintendere il nome British Sea Power per indicare un nazionalismo di natura insulare e sciovinista. A vent’anni dalla loro nascita, i Sea Power ora salpano, liberi da qualsiasi bandiera nazionale di convenienza. Il nuovo nome della band è un modesto gesto di separazione dall’ondata di grossolano nazionalismo che ha attraversato il nostro mondo di recente. Dopotutto questo gruppo ha sempre avuto una visione internazionalista, come chiarito in diverse canzoni, in particolare “Waving Flags”, un inno al congresso paneuropeo. Il nome Sea Power è anche una scorciatoia con cui il pubblico della band conosce da tempo il gruppo.

Il nuovo LP viene anticipato dal singolo “Two Fingers”, che potete ascoltare qui sotto.

“La canzone è in parte ispirata dal nostro defunto papà”, afferma il co-frontman Yan Scott Wilkinson. “Faceva sempre un saluto con due dita alle persone in televisione – una sorta di termine antiquato per bere, brindando a persone o eventi: “Berrò due dita a quello”, a qualche notizia o ai ricordi di un amico d’infanzia. Nella canzone è un brindisi per tutti, ricordando quelli nelle nostre vite e quelli che purtroppo non ci sono più e per rendere il mondo un posto migliore. La canzone è ‘F*** me, f*** te, f*** tutto.’ Ma è anche “Amami, ama te, ama tutto” – esultanza nell’oscurità. Se dici “vaffanculo” nel modo giusto, può essere davvero catartico, un nuovo inizio.”

“Everything Was Forever” Tracklist:

1. Scaring At The Sky

2. Transmitter

3. Two Fingers

4. Fire Escape In The Sea

5. Doppelgänger

6. Fear Eats The Soul

7. Folly

8. Green Goddess

9. Lakeland Echo

10. We Only Want To Make You Happy