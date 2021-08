RICHARD ASHCROFT CANCELLA L’ENNESIMA PERFORMANCE A UN FESTIVAL A CAUSA DELLE RESTRIZIONI PER IL COVID E CRISPIAN MILLS LO SUPPORTA

Per l’ennesima volta quest’estate Richard Ashcroft ha cancellato un’apparizione a un festival inglese: questa volta è toccato al Victorious, che si terrà a Portsmouth tra il 27 e il 29 agosto.

La motivazione di questa sua nuova rinuncia ha suonare è sempre la stessa riscontrata in più casi nei mesi scorsi ovvero il fatto che il festival in questione richiede per entrare la prova di avvenuta vaccinazione oppure la guarigione dal virus o un tampone negativo.

L’ex frontman dei Verve aveva già avvisato i suoi booking agent che non avrebbe partecipato a festival o concerti con restrizioni e sta mantenendo la sua parola.

I suoi fan saranno d’accordo con lui? Non lo sappiamo, ma sicuramente Crispian Mills sì: il frontman dei Kula Shaker, infatti, è intervenuto dal suo profilo Instagram elogiando Ashcroft e definendolo “un uomo di intelligenza e integrità”. E ha poi aggiunto: “Non si tratta solo di “regole”, si tratta di rifiutare di accettare qualsiasi giustificazione per la Segregazione e la Discriminazione, che non sono solo grottesche ma sono l’assoluta antitesi del rock and roll.”

Photo Credit: Roger Woolman, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons