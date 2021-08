WEEKLY RADAR #77: GARAGE SALE

Attiviamo il radar e scandagliamo in profondità un universo musicale sommerso. Vi racconteremo una band o un artista ‘nascosto’ che secondo noi merita il vostro ascolto. Noi mettiamo gli strumenti, voi orecchie e voglia di scoperta, che l’esplorazione abbia inizio (e mai una fine)…

Andiamo in Australia, zona Lennox Head/Melbourne per accendere i riflettori sugli adorabili Garage Sale, quartetto bello rumoroso che mette in campo l’amore per gli anni ’90 tra shoegaze, distorsioni rumorose, fuzz, lo-fi e power-pop, il tutto condito da un gusto melodico che non lascia indifferenti.

“FUBAR” risale al dicembre 2017 e mette subito in mostra le carte migliori della band. Andatura calibrata, spirito ciondolante, tra grunge e slacker dal gusto lo-fi, con un indie-rock che guarda agli anni ’90, mentre il ritornello è fatto per entrarci in testa subito.

FUBAR by Garage Sale

Due anni dopo ecco l’EP “You Don’t Have to Grow Up”, biglietto da visita entusiasmante in cui la band si mostra in forma smagliante, mostrando alla perfezione ormai un sound consolidato. “IDK” è pimpante e le chitarre sono piene e rumorose anche nella successiva “Could But I Can’t” che nel ritornello si sporca a dovere. Dinosaur Jr e Pavement danno la loro benedizione. “Rainy Day Found” (gustoso anche il video) ha un ritornello così pop che ci commuove per la facilità con cui ci arriva alle orecchie e al cervello. Ancora una bella dose di pop in “Let Me Down”, sbarazzina ma senza perdere in incisività. A chiudere il tutto c’è la fragorosa “Home” che parte lanciatissima e non molla mai il colpo.

Arriviamo al 2021, con l’annuncio di un disco che dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell’anno. I nostri Garage Sale sembrano aver frenato il loro entusiasmo giovanile, guardando con passione anche allo slowcore, ma senza dimenticare le adorate distorsioni chitarristiche. “Frank” e la magistrale “Bus” sono ottimi esempi della nuova linea sonora, che presenta momenti più intimi e raccolti, prima di far partire le chitarre belle soniche, mentre i ritmi si fanno più tranquilli.

Grande attesa per il loro esordio!

Listen & Follow

Garage Sale: Facebook