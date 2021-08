A SETTEMBRE APRE IL THIRD MAN RECORDS A LONDRA: VINILI IN ESCLUSIVA PER L’OCCASIONE

Jack White e Third Man Records hanno annunciato l’apertura del loro primo negozio nel Regno Unito, che sarà situato a Soho in 1 Marshall Street, Londra. L’apertura ufficiale al pubblico si terrà sabato 25 settembre.

Oltre ad essere il primo negozio del Regno Unito, questo è anche il primo dell’etichetta fuori dagli Stati Uniti.

Parlando in esclusiva a MOJO, il fondatore Jack White ha detto: “La Third Man ha sempre venduto solo le cose che produciamo e di cui facciamo parte. Stai entrando nel nostro mondo quando ci fai un salto“.

La Third Man Records London consisterà in uno spazio di vendita su due livelli e in un locale di musica dal vivo chiamato “The Blue Basement”.

Per celebrare l’apertura, l’etichetta ha messo insieme una selezione di registrazioni nuove o inedite di artisti come Paul Weller, The Jesus & Mary Chain, Cornershop, Gina Birch.

Tutte le registrazioni saranno disponibili per l’acquisto su vinile nero dal 25 settembre dal loro negozio online ufficiale: https://thirdmanstore.com , in tutti i negozi Third Man Records e nei negozi di dischi indipendenti a livello internazionale. Inoltre, le registrazioni saranno disponibili su vinile giallo in edizione limitata solo presso il negozio Third Man di Londra.