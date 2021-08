ASCOLTA “MILIONI” IL NUOVO SINGOLO DI ANDREA CHIMENTI CHE ANTICIPA UN DISCO ATTESO A NOVEMBRE

E’ con piacere che segnaliamo il nuovo singolo inedito di Andrea Chimenti intitolato “Milioni”, primo estratto dal disco “Il Deserto La Notte Il Mare” annunciato per il prossimo 5 novembre in CD/LP su Vrec/Audioglobe. Pre-Order attivo su www.vrec.it

Il brano vede la partecipazione speciale del sassofonista dei Van Der Graaf Generator David Jackson mentre la produzione del singolo (così come dell’intero nuovo album) è dello stesso Chimenti con Cristiano Roversi (produttore e polistrumentista, già membro dei Moongarden).

«Ogni stella che cade è destinata a incendiarsi e dissolversi, ogni onda che si innalza a infrangersi. Così noi, nel tempo di un battito di ciglia, con le nostre carovane di sogni e spesso di follie» – così Chimenti descrive uno dei brani più significativi del suo prossimo lavoro discografico.

“Milioni” è già presente su YouTube mentre sarà in tutti gli store digitali e sulle varie piattaforme streaming dal 12 agosto. In seguito usciranno negli store digitali solamente altri due singoli estratti dal disco mentre l’album intero non sarà presente ma ascoltabile solamente tramite supporto fisico, cd o vinile: una politica già iniziata dall’etichetta con i dischi di Flavio Ferri e Olden e che prosegue nell’intento di valorizzare gli album completi dando dignità all’ascolto di progetti artistici di alta caratura.

Andrea Chimenti torna così sulle scene musicali con materiale inedito a 6 anni dal disco “Yuri” (2015) per quello che sarà il suo decimo album in studio. Un primo appuntamento per ascoltare un estratto del nuovo album in anteprima sarà la sera del 2 ottobre 2021 al Teatro Masini di Faenza all’interno del prossimo MEI 2021 dove l’artista si esibirà in uno showcase e ritirerà il Premio alla Carriera.

Il tour di presentazione del disco sarà organizzato da Musiche Metropolitane a partirà da novembre 2021.