ASCOLTA “THRILLER ACCESS MEMORIES” DI CALB, MASHUP ALBUM CHE FONDE I DAFT PUNK CON MICHAEL JACKSON

Calb ci ha preso gusto.

Il maestro di mashup è un professionista nel riarrangiare album cult-classici e il suo ultimo progetto, “Thriller Access Memories” è una sintesi di “Random Access Memories” dei Daft Punk e “Thriller” di Michael Jackson.

Uscito il 3 agosto, “Thriller Access Memories” intreccia quei due album.

“Thriller Access Memories” è abbinato al suo visualizzatore, che per 33 minuti abbina video musicali e filmati di performance dei Daft Punk e di Jackson a ciascuna delle loro canzoni. “Dopo aver annunciato il loro ritiro, i Daft Punk si ritirano nella loro nave interdimensionale per viaggiare attraverso lo spazio, il tempo e la realtà“, dice Calb nella didascalia del video. “In un universo alternativo trovano una versione del loro ultimo disco che sembra essere stata fatta con Michael Jackson. Ecco quell’album, presentato al pubblico per la prima volta“.

Altri lavori di Calb includono “Currents”, un mix di “Blonde” di Frank Ocean e “Currents” dei Tame Impala e “OVERGROWN.A$AP”, che mette insieme lavori di James Blake e A$AP Rocky.