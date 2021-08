CHROMATICS, FINE DELLA CORSA

E’ con il classico pizzico di amarezza che apprendiamo della fine dei Chromatics. Amarezza che accompagna tutte le cose belle che finiscono. I messaggi sui social sono sempre lapidari e magari nascondono tante cose. Noi ve lo riportiamo, consapevoli che ora per Ruth Radelet, Adam Miller e Nat Walker inizierà un nuovo capitolo, speriamo ricco di future soddisfazioni musicali.

1. After a long period of reflection, the three of us have made the difficult decision to end Chromatics.

We would like to thank all of our fans and the friends we have made along the way – we are eternally grateful for your love and support. #Chromatics #ThanksForTheMemories pic.twitter.com/y7nkKUmUTe

— Adam Charles Miller (@MrAdamMiller) August 10, 2021