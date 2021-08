“OASIS KNEBWORTH 1996”: NON SOLO AL CINEMA, MA ANCHE IN VERSIONE AUDIO E VIDEO TRA CD E DVD

“OASIS KNEBWORTH 1996”: NON SOLO AL CINEMA, MA ANCHE IN VERSIONE AUDIO E VIDEO TRA CD E DVD

25 anni fa gli Oasis salivano per la prima volta sul palco di Knebworth per un concerto da record, Oasis Knebworth 1996. Oggi svelano il trailer del film documentario che sarà disponibile nei cinema di tutto il mondo dal 23 settembre e in Italia il 27-28-29 settembre

Da oggi inoltre è possibile acquistare i biglietti per il cinema (https://www.oasisknebworth1996.com).

Ma non è tutto. I fan dei fratelli Gallagher saranno felici di sapere che il 19 novembre sarà disponibile “Oasis Knebworth 1996” (Big Brother Recordings Ltd), da oggi in preordine. Questo speciale live album e DVD/blu-ray sarà disponibile in versione 2CD e 3 LP e in versione HD digitale. Il DVD verrà pubblicato in versione 3 dischi che oltre al film documentario “Oasis Knebworth 1996” anche entrambi i concerti completi e il blu-ray.

Sarà disponibile anche una edizione limitata che includerà 2CD e il DVD del documentario oltre a un Super Deluxe box Set con 3 LP, 2CD e 3 DVD più la copia dei memorabilia originali (disponibile solo sul sito della band). Tutti i formati sono preordinabili qui: https://oasismusic.lnk.to/knebworth1996PR.

Il concerto è costruito attorno a materiale d’archivio con contenuti inediti, filmati del backstage, oltre a interviste con la band, gli organizzatori e ai fan presenti.

Diretto dal regista vincitore di Grammy Award Jake Scott, questo film, come dicono le note stampa, è una celebrazione cinematografica gioiosa e a tratti commovente di uno dei concerti live più iconici degli ultimi 25 anni, guidato interamente dalla musica e dalle esperienze dei fan che raccontano in prima persona quel weekend straordinario.

Le due serate da record si sono tenute il 10 e l’11 agosto 1996, con oltre un quarto di milione di giovani fan da tutto il mondo che confluirono a Knebworth Park, nell’Hertfordshire, per assistere al leggendario set.

Il film sarà prodotto da Black Dog Films. Noel Gallagher e Liam Gallagher saranno i produttori esecutivi. Sarà finanziato e distribuito da Sony Music Entertainment e rilasciato nei cinema da Trafalgar Releasing.

Liam Gallagher spiega “Knebworth per me è stato il Woodstock degli anni 90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico.”

Photo: Roberta Parkin / Redferns / Getty Images.