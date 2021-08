SUFJAN STEVENS E ANGELO DE AUGUSTINE CONDIVIDONO DUE NUOVI BRANI

Sufjan Stevens e Angelo De Augustine pubblicheranno un album collaborativo, “A Beginner’s Mind”, il prossimo 24 settembre via Asthmatic Kitty: il disco è stato scritto quando i due si sono trovati a casa di un amico, a nord di New York, per una session di songwriting lunga un mese.

“Guardando un film per rilassarsi dopo ogni giorno di lavoro, hanno presto trovato le loro canzoni che riflettevano i film e hanno iniziato a indagare seriamente questa connessione“, spiega un comunicato stampa sull’album, che si dice sia “(vagamente) basato su film (per lo più) popolari, alti, bassi e tutto ciò che sta in mezzo. I punti della trama, i riassunti delle scene e i personaggi principali sono spesso sostituiti da spunti esoterici che pongono la domanda più grande: cosa significa essere umani in un mondo distrutto?”

Dopo le prime due anticipazioni del mese scorso, “Reach Out” e “Olympus”, oggi è la volta di un’altra coppia di nuovi brani, “Back To Oz” e “Fictional California”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice De Augustine di “Back To Oz”: “Questa era una canzone che avevo scritto principalmente a casa in California. Abbiamo finito i suoi testi dopo aver visto “Return To Oz”. Le parole fanno riferimento a un’erosione della realtà interna di un personaggio centrale. La perdita dell’innocenza è l’impulso per un viaggio alla ricerca della verità interiore. Nel film, Dorothy torna nel mondo di Oz per trovare il suo paesaggio in rovina e i suoi cittadini congelati nella pietra. Solo lei può trovare le pantofole color rubino e riportare la pace a Oz. Solo noi possiamo salvarci, ma prima dobbiamo ricordare chi siamo veramente.”

Photo Credit: Evans Richardson