THE BETHS: UN LIVE-ALBUM A SETTEMBRE E UNA DATA A MILANO AD APRILE 2022

Lo scorso anno la Nuova Zelanda è stata molto rigida con le restrizioni sin dall’inizio della pandemia e questo ha portato a un ritorno alla normalità già dallo scorso autunno.

Questo ha significato anche il ritorno dei concerti e The Beths ora annunciano di aver registrato uno di quelli show, che ora diventerà un live-album e un film, “Auckland, New Zeland, 2020” (pre-order), in uscita il prossimo 17 settembre via Carpark Records.

“Guardare il film per la prima volta ci ha riportato in mente tutte le emozioni del 2020”, afferma la frontwoman Elizabeth Stokes. “Sports Team ha fatto un lavoro così straordinario nel catturare il mix di ansia e semplice gioia che era la musica in tour in Nuova Zelanda in quel momento. Siamo così grati che sia successo e grati di averlo documentato con così tanto amore e cura.”

Qui sotto intanto è possibile vedere il trailer del disco e un primo assaggio, il video di “Future Me Hates Me”.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo indie-pop neozelandese sarà in Italia martedì 12 aprile 2022 per un’unica data prevista al Biko di Milano: i biglietti per il concerto, che costano € 13,79, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.

“Auckland, New Zealand, 2020” Tracklist:

1. I’m Not Getting Excited

2. Great No One

3. Whatever

4. Mars, The God Of War

5. Future Me Hates Me

6. Introduction

7. Jump Rope Gazers

8. Uptown Girl

9. Bird Talk

10. Happy Unhappy

11. Out Of Sight

12. Thank You

13. Don’t Go Away

14. Little Death

15. Dying To Believe

16. River Run