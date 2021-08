“BEFORE YOU GOTTA GO” è IL NUOVO SINGOLO DI COURTNEY BARNETT

Il prossimo 12 novembre, via Marathon Artists / Mom+Pop / Milk! Records, Courtney Barnett pubblicherà il suo terzo album, “Things Take Time, Take Time”, che arriva a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Tell Me How You Really Feel”.

Il nuovo disco della musicista indie-rock australiana è stato scritto nel corso di due anni e poi registrato a Sydney e Melbourne tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 insieme alla produttrice e batterista Stella Mozgawa delle Warpaint.

Dopo aver condiviso “Rae Street” il mese scorso oggi è la volta di “Before You Gotta Go”, che potete ascoltare qui sotto.

Photo Credit: Pooneh Ghana