BILLY IDOL TORNA A FARSI SENTIRE DOPO SETTE ANNI E ANNUNCIA UN NUOVO EP

A distanza di sette anni dal suo ottavo album, “Kings & Queens Of The Underground”, Billy Idol ritorna a farsi sentire e annuncia un nuovo EP, “The Roadside” (pre-order), in uscita il prossimo 17 settembre via Dark Horse Records, la storica etichetta fondata nel 1974 da George Harrison.

Prodotto da Butch Walker, “The Roadside” è il suo primo EP dal 1981, quando aveva pubblicato il suo debutto, “Don’t Stop”.

Lo storico punk-rocker londinese ha inoltre condiviso un primo estratto, “Bitter Taste” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Steven Sebring.

“Penso che tutti si siano sentiti più riflessivi (durante la pandemia). Quindi, mi è sembrato abbastanza logico e naturale scrivere qualcosa sul mio incidente in moto”, ha detto Billy del suo nuovo singolo. “Certo, l’incidente in moto è stata la catarsi, il momento del risveglio. Un po’ di me è rimasto sul ciglio della strada. Ma alla fine non è stata necessariamente una cosa negativa; è stato un campanello d’allarme. Forse su quel ciglio della strada ho lasciato il giovane irriverente Billy e ho aperto la porta a un padre più attento e a un musicista più sensibile.”

“The Roadside” EP Tracklist:

1. Rita Hayworth

2. Bitter Taste

3. U Don’t Have To Kiss Me Like That

4. Baby Put Your Clothes Back On