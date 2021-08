GUARDA IL VIDEO DI “NOT ME ANYMORE”, IL MALINCONICO NUOVO SINGOLO DEI WE WERE PROMISED JETPACKS

Il prossimo 10 settembre, via Big Scary Monsters, i We Were Promised Jetpacks pubblicheranno il loro quinto LP, “Enjoy The View”, che arriva a tre anni esatti di distanza dal precedente, “The More I Sleep The Less I Dream”.

Il frontman della band indie-rock di Edimburgo Adam Thompson spiega: “Abbiamo iniziato a scrivere questo album alla fine di marzo del 2020 quando ci siamo resi conto che tutto sarebbe stato chiuso e che non sarebbe stato possibile andare in tour in tempi brevi. Quindi da marzo a giugno ci siamo scambiati idee a distanza e abbiamo collaborato in quel modo. Ero così felice di aver avuto un progetto su cui concentrarmi quando è arrivato il lockdown.”

Il nuovo singolo è il malinconico “Not Me Anymore”, disegnato con chitarre dall’atmosfera rilassata e synth e qui sotto potete vedere il relativo video.

Photo Credit: Euan Robertson