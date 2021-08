GUARDA SHARON VAN ETTEN E ANGEL OLSEN ESEGUIRE UNA VERSIONE ACUSTICA DI “LIKE I USED TO”

GUARDA SHARON VAN ETTEN E ANGEL OLSEN ESEGUIRE UNA VERSIONE ACUSTICA DI “LIKE I USED TO”

Sharon Van Etten e Angel Olsen hanno pubblicato una versione acustica del loro recente brano collaborativo “Like I Used To”, che ha debuttato al Jimmy Kimmel Live!.

“Like I Used To“, pubblicato a maggio, ha segnato la prima collaborazione di Van Etten e Olsen con la produzione di John Congleton.

La registrazione acustica è stata pubblicata anche in una versione studio.

La Van Etten disse della collaborazione a maggio: “Anche se non eravamo così vicine, mi sono sempre sentita sostenuta da Angel e l’ho considerata una pari in questo strano mondo dei tour. Ci siamo date il cinque molte volte lungo la strada. Ho finalmente trovato il coraggio nel giugno del 2020 di contattarla per vedere se voleva cantare insieme. Sono diventato frenetica e le ho subito mandato un brano su cui stavo lavorando“.

Olsen ha aggiunto: “Ho incontrato Sharon qua e là nel corso degli anni e mi sono sempre sentita troppo timida per chiederle cosa stesse facendo o su cosa stesse lavorando. La canzone mi ha ricordato immediatamente di tornare al punto di partenza, prima che ci si aspettasse la musica da me, o ci si aspettasse molto da me, un tempo che rimane puro e reale nel mio cuore“.